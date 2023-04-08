Волочкова забыла надеть штаны, но от съемки не отказалась: стоит, зажимает бедра скромно

47-летняя балерина Анастасия Волочкова регулярно делится новостями о своей работе, планах и личном. У звезды горячая пора концертов, она выступает на самых разных площадках города и всегда показывает, как проходят шоу.

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На сей раз балерина поспешила уведомить фанатов о том, когда случится следующее шоу. Звезда так спешила, что позабыла надеть штаны. Так и встала перед камерой в одном худи, надеясь, что огромные букеты цветов отвлекут взгляд подписчиков от конфуза. Скромно зажав голые ноги, звезда предупредила, что у нее перерыв до конца месяца, но уже 30 апреля она снова будет на сцене.