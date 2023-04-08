Мамина радость: Орлова засняла, как малютка-дочка пританцовывает под песенку Винни-Пуха

Телеведущая Ольга Орлова во второй раз познает радости материнства. Ее малютке-дочери два месяца, и она уже заметно подросла. Звездная мама старается запечатлеть каждое достижение крохи, ведь дети так быстро растут.

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На этот раз Орлова показала, как уже умеет пританцовывать кроха. Она уложила Анечку на кровать и включила ей песенки из мультфильмов. Из колонки доносился голом Винни-Пуха, и малышка начала активно двигать ножками, будто и впрямь решила пуститься в пляс. Мама за кадром не удержалась и от умиления засмеялась.