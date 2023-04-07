«Молодец, правильно»: Наталья Фриске засняла, как ее пухляшка-дочь говорит «мама» — первое слово

Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске поделилась видео с участием малышки Луны.

Маленькой дочери Натальи Фриске на днях исполнится годик. Малышка Луна начинает разговаривать. В микроблоге Наталья Фриске разместила видео, на котором засняла, как ее пухляшка-дочка произносит первое слово.

«Ма-ма», — довольно четко выговаривает Луна.

Перед собой малышка видит картину, на которой изображена Наталья Фриске.

«Мама. Молодец, правильно, это мама!» — похвалила дочку Наталья Фриске.

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Напомним, младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья стала мамой 8 апреля 2022 года. 

Крошка Луна сделала счастливой не только Наталью Фриске, но и ее родителей, несколько лет назад потерявших дочь. Очаровательная внучка стала новым смыслом жизни для Ольги и Владимира Копыловых.

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