«Молодец, правильно»: Наталья Фриске засняла, как ее пухляшка-дочь говорит «мама» — первое слово

Напомним, младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья стала мамой 8 апреля 2022 года.

Крошка Луна сделала счастливой не только Наталью Фриске, но и ее родителей, несколько лет назад потерявших дочь. Очаровательная внучка стала новым смыслом жизни для Ольги и Владимира Копыловых.