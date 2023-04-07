Капаклы рыдает: Африкантова в черных стрингах бесстыдно оголила животик и то, что пониже — дубайская распутница

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова продемонстрировала, что она явно нуждается в мужском внимании.

Марина Африкантова, судя по всему, уже пришла в себя после измены Ромы Капаклы. А может, и дразнит мужа, с которым пока еще не развелась. В микроблоге Марина Африкантова разместила такой свой снимок, что Роме Капаклы остается только рыдать от осознания того, какую красавицу он потерял.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».