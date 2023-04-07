Капаклы рыдает: Африкантова в черных стрингах бесстыдно оголила животик и то, что пониже — дубайская распутница

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова продемонстрировала, что она явно нуждается в мужском внимании.
Марина Африкантова, судя по всему, уже пришла в себя после измены Ромы Капаклы. А может, и дразнит мужа, с которым пока еще не развелась. В микроблоге Марина Африкантова разместила такой свой снимок, что Роме Капаклы остается только рыдать от осознания того, какую красавицу он потерял.
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Марина Африкантова запечатлелась в бассейне в Дубае. Позирует она в черном бикини с микротрусиками, которые открывают взору не только животик Марины Африкантовой, но и то, что пониже него. Вполне интимную зону, которую обычно принято скрывать. Вероятно, Марина Африкантова, которая раньше себе такого не позволяла, решила прослыть в Дубае распутницей.
Марина Африкантова в микротрусиках. Фото: соцсети
«Жизнь прекрасна. Все только начинается. Сколько всего интересного меня ждет», — подписала горячий кадр Марина Африкантова.