«Тоска по любви»: Дарья Мороз рассказала о личном проекте в ее жизни

В Москве в эту пятницу, 7 апреля, состоялась презентация мини-сериала онлайн-кинотеатра Start «Жить жизнь».
«Жить жизнь» — российский психологический триллер, экранизация одноименного романа Анны Богинской. Главные роли в сериале сыграли Любовь Аксенова, Юрий Чурсин и Роман Васильев.
Все они отметились на презентации сериала. Одну из ролей в сериале сыграла известная актриса Дарья Мороз. Во время светского мероприятия Дарья Мороз призналась, что эта работа стала для нее очень личной.
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Дарья Мороз и Любовь Аксенова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Этот проект личный для меня. Мне кажется, в нем есть такая тоска по любви. Я надеюсь, что этот проект вас хоть немного вылечит», — сказала на презентации сериала Дарья Мороз.