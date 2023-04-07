«Я не ханжа. Он — абьюзер!»: Яна Чурикова осудила Александра Шульгина и пожалела Юлию Михальчик

Ведущая шоу «Фабрика звезд» Яна Чурикова затронула тему отношений на проекте.
Напомним, бывший муж певицы Валерии — Александр Шульгин — был продюсером третьего сезона шоу «Фабрика звезд». В какой-то момент наставник сблизился со своей подопечной Юлией Михальчик. Ведущая этого проекта вспомнила, как разворачивался роман знаменитостей.
Александр Шульгин и Юлия Михальчик. Фото: Global Look Press
Тогда Шульгину было 39 лет, а Михальчик всего 18.
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«Я не ханжа. Он — абьюзер! Происходила реальная манипуляция. Очень неприятно на это смотреть, когда понимаешь все, что происходит, что это гребаный ад и стыд. Не потому что разница в возрасте. Это не чувства, просто у человека механика такая. Он не может нормально!» — возмутилась Чурикова на своем YouTube-канале.
Напомним, ранее певица Валерия «услышала» дочь от Александра Шульгина на шоу «Маска».