Растрепанная, с одутловатым лицом и жуткой пигментацией: как Катя Токарева из «Дома-2» стала выглядеть после переезда в США

Катя Токарева в США с сыном Марком

Катя Токарева в США с сыном Марком. Фото: соцсети

Экс-участницу реалити-шоу Катю Токареву не узнать.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева вместе с мужем и сыном эмигрировала в США. Семейство сейчас как раз обживается на новом месте в Америке.

Катя Токарева в микроблоге показывает и рассказывает, в каких условиях они живут за океаном. Судя по этим кадрам, все пока складывается непросто. Катя Токарева, которая во времена участия в реалити-шоу очень любила ухаживать за собой, сейчас, судя по всему, забила на свою внешность.

На фото и видео из Америки Катя Токарева предстает вечно растрепанной. К тому же, у Токаревой одутловатое лицо, покрытое пигментными пятнами.

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Катя Токарева сейчас выглядит так. Фото: скрин соцсети

Катя Токарева рассказывала, что с мужем и сыном они поселились в курортном городе на берегу океана. Вероятно, Катя Токарева не пользуется средствами защиты кожи от солнца и поэтому выглядит так, как выглядит.

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