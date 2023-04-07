Растрепанная, с одутловатым лицом и жуткой пигментацией: как Катя Токарева из «Дома-2» стала выглядеть после переезда в США

Бывшая участница «Дома-2» Катя Токарева вместе с мужем и сыном эмигрировала в США. Семейство сейчас как раз обживается на новом месте в Америке.

Катя Токарева в микроблоге показывает и рассказывает, в каких условиях они живут за океаном. Судя по этим кадрам, все пока складывается непросто. Катя Токарева, которая во времена участия в реалити-шоу очень любила ухаживать за собой, сейчас, судя по всему, забила на свою внешность.

На фото и видео из Америки Катя Токарева предстает вечно растрепанной. К тому же, у Токаревой одутловатое лицо, покрытое пигментными пятнами.

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