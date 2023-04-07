Экая шалунья: Каролина Севастьянова прикрыла аппетитную грудь волосами — манкие округлости волнуют не по-детски

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя спортсменка Каролина Севастьянова теперь сражается не за медали, а любовь и внимание поклонников.

С ее данными расположить общественность в Сети к себе не так уж трудно. Каролина Севастьянова постоянно размещает в микроблоге фото и видео, на которых предстает в откровенных ракурсах.

На этот раз Каролина Севастьянова засветила свою аппетитную грудь.

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