Даня Милохин получил за встречу с поклонницей 3 миллиона рублей

Видеоблогер Даня Милохин после отъезда из России не может похвастаться большими заработками. Но еще совсем недавно были времена, когда он получал огромные суммы за вечер.

В одном из своих последних интервью Милохин вспомнил случай, когда родители его поклонницы заплатили ему 3 миллиона рублей. Они потратились, чтобы дочь могла лично встретиться со своим кумиром.

«Реально, чуваки, прикиньте, я приехал к ней в квартиру просто пообщаться, потусить, поснимать тиктоки», — поделился былыми успехами Даня.

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Источник: Подкаст Джарахова №1