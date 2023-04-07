«Мама, видишь, я уже хожу»: сестра покойной Жанны Фриске поделилась видео с годовалым Платоном – трогательно до слез

Седьмого апреля исполнилось десять лет сыну ныне покойной певицы Жанны Фриске Платону. Восемь из них мальчик живет без мамы. Платона воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова, которую Платон не называет мамой.

Платон много лет не видел своих родственников по линии мамы - бабушку с дедушкой и тетю Наташу. Общаться с внуком и племянникам близким Жанны Фриске не разрешает Дмитрий Шепелев.

В день рождения Платон сестра Жанны Фриске разместила архивное видео с участием годовалого племянника. В кадре мальчик и его тетя передают привет маме Жанне Фриске. Выглядит это сейчас и трагично, и трогательно одновременно.

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