«Мама, видишь, я уже хожу»: сестра покойной Жанны Фриске поделилась видео с годовалым Платоном – трогательно до слез

Седьмого апреля исполнилось десять лет сыну ныне покойной певицы Жанны Фриске Платону. Восемь из них мальчик живет без мамы. Платона воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова, которую Платон не называет мамой.
Платон много лет не видел своих родственников по линии мамы - бабушку с дедушкой и тетю Наташу. Общаться с внуком и племянникам близким Жанны Фриске не разрешает Дмитрий Шепелев.
В день рождения Платон сестра Жанны Фриске разместила архивное видео с участием годовалого племянника. В кадре мальчик и его тетя передают привет маме Жанне Фриске. Выглядит это сейчас и трагично, и трогательно одновременно.
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«Платоша, скажи: «Мама, привет, я уже хожу!». Это мы яблочко так жуем через сеточку. Мама, видишь? Молодец, почти всю кухню уже прошли», - общается на видео с годовалым Платоном Наталья Фриске.
В подписи к видео Наталья Фриске поздравила Платона с днем рождения и выразила надежду, что племянник прочитает ее послание к нему.
«Бабушка с дедушкой очень тоскуют по тебе, и я тоже. А младшая сестренка очень хочет познакомиться со своим старшим братом. Пишу это письмо и надеюсь, что кто-нибудь тебе это даст прочитать. Мы все тебя очень ждем», - обратилась Наталья Фриске к Платону.
Сын покойной Жанны Фриске Платон. Фото: скрин соцсети