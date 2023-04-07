«Мама, видишь, я уже хожу»: сестра покойной Жанны Фриске поделилась видео с годовалым Платоном – трогательно до слез

Жанна Фриске

Жанна Фриске. Фото: Global Look Press

Наталья Фриске поделилась архивными кадрами с участием племянника Платона, которого она не видела несколько лет.

Седьмого апреля исполнилось десять лет сыну ныне покойной певицы Жанны Фриске Платону. Восемь из них мальчик живет без мамы. Платона воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова, которую Платон не называет мамой.

Платон много лет не видел своих родственников по линии мамы - бабушку с дедушкой и тетю Наташу. Общаться с внуком и племянникам близким Жанны Фриске не разрешает Дмитрий Шепелев.

В день рождения Платон сестра Жанны Фриске разместила архивное видео с участием годовалого племянника. В кадре мальчик и его тетя передают привет маме Жанне Фриске. Выглядит это сейчас и трагично, и трогательно одновременно.

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«Платоша, скажи: «Мама, привет, я уже хожу!». Это мы яблочко так жуем через сеточку. Мама, видишь? Молодец, почти всю кухню уже прошли», - общается на видео с годовалым Платоном Наталья Фриске.

В подписи к видео Наталья Фриске поздравила Платона с днем рождения и выразила надежду, что племянник прочитает ее послание к нему.

«Бабушка с дедушкой очень тоскуют по тебе, и я тоже. А младшая сестренка очень хочет познакомиться со своим старшим братом. Пишу это письмо и надеюсь, что кто-нибудь тебе это даст прочитать. Мы все тебя очень ждем», - обратилась Наталья Фриске к Платону.

Сын покойной Жанны Фриске Платон. Фото: скрин соцсети

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