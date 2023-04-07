Решит суд: Анастасия Волочкова требует с Большого театра 95 миллионов рублей

Балерина Анастасия Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 миллионов рублей.
Артистка уже подала иск в Верховный суд. Волочкова утверждает, что администрация театра не заплатила ей за 18 лет работы почти 100 миллионов рублей.
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К слову, ранее Анастасия Волочкова обращалась с иском в Тверской суд Москвы. Но жалобу балерины отклонили.
«На самом деле если суд будет судить по закону, то однозначно решение будет в нашу пользу. Но, к сожалению, в этом деле больше политики, чем закона», — рассказал адвокат балерины Евгений Корчаго в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
Напомним, ранее Волочкова рассказала, как на самом деле относится к Джигурде.