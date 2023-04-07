Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы объяснил, почему он ни о чем не жалеет

Капаклы все еще не оформил развод с Мариной Африкантовой, но это ему не мешает строить новые отношения. Роман регулярно показывает в своем блоге снимки с новой возлюбленной. На фото он нежно обнимет девушку: Таня Мусульбес буквально тает в руках молодого человека. Пара выглядит абсолютно счастливой.

На вопрос подписчика о том, жалеет ли он о своем поступке. Капаклы ответил, что принял правильное решение.