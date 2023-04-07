Новая стрижка, ресницы по полметра: сменившая имидж Марина Африкантова готова покорять Дубай после измены

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова несколько дней потратила на то, чтобы привести себя в порядок после измены ей Ромы Капаклы. Некоторое время Марина Африкантова пребывала в жуткой депрессии, но теперь дает понять, что готова к новым приключениям в Дубае, а возможно, даже и свиданиям.
Марина Африкантова перекрасила волосы и убрала длину. Теперь у нее ровное каре длиною по плечи. Прическа делает ее более стильной.
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Марина Африкантова с каре. Фото: соцсети
А еще Марина Африкантова нарастила ресницы. В микроблоге она показала, как выглядит с длинными, густыми ресницами, которые, кажется, чуть ли не по полметра. Глаза Марины Африкантовой стали ярче, больше и выразительнее. Поклонники делают Марине Африкантовой комплименты и выражают уверенность в том, что у нее очень скоро начнется новый роман.
Марина Африкантова с длинными ресницами. Фото: соцсети