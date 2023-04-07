Названы сроки нахождения Костомарова в реанимации

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову предстоит провести в реанимации еще, как минимум, два-три месяца, рассказал источник, знакомый с ситуацией. Правда, он добавил: это не означает, что состояние спортсмена критическое, Роман в сознании, наблюдаются явные улучшения. Однако его готовят к новому хирургическому вмешательству.

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