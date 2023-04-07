«Одна из любимых»: Галкин* показал, как 73-летняя Пугачева кокетливо приподняла подол пышного платья — идеальные икры, красивые коленки

Пародист Максим Галкин* в последнее время явно испытывает приступы ностальгии по прежним временам, когда они с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизы жили в Москве.

В микроблоге Максим Галкин* то и дело публикует кадры, запечатлевшие счастливые мгновения прошлых лет.

На этот раз Максим Галкин* разместил фото Аллы Пугачевой, сделанное в июне 2021 года во время празднования его 45-летия. В тот день Алла Борисовна была чудо как хороша. Пышное платье в пудрово-голубых оттенках, роскошные волосы, рассыпанные по плечам, серебряные туфельки. Кисти рук скрывали белые перчатки из тончайшей органзы.

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