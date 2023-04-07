«Вы думаете, что мы идиоты?»: фанаты набросились на Ефременкову за хвастовство невиданными заработками на Wildberries

В Сети к ее словам отнеслись скептически. Подписчики тут же поняли, к чему клонит Юлия Ефременкова. В ее заявлении они увидели не только хвастовство, но и пренебрежительное отношение к себе. Фанаты Юлии Ефременковой дали понять, что таким образом ей вряд ли удастся расположить их к себя. Ведь то, что она пишет, мягко говоря, не соответствует действительности. В публикации много лукавства.

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