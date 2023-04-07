«Вы думаете, что мы идиоты?»: фанаты набросились на Ефременкову за хвастовство невиданными заработками на Wildberries

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова спровоцировала скандал в Сети своими заявлениями.
Не так давно Юлия Ефременкова начала продавать на популярном маркет-плейсе домашнюю одежду. Эффект от продаж Юлия Ефременкова почувствовала моментально. За несколько дней она смогла заработать несколько сотен тысяч рублей.
«Я заработала 340 580 рублей за 10 дней на Wildberries! Это сумма, которая пришла на карту за вычетом всех комиссий. Большую часть товара мы распродали в первые сутки. Сейчас я жду новую поставку и думаю: а если бы было больше товара? А если больше моделей? И «а что, так можно было?!» - похвасталась Юлия Ефременкова.
В Сети к ее словам отнеслись скептически. Подписчики тут же поняли, к чему клонит Юлия Ефременкова. В ее заявлении они увидели не только хвастовство, но и пренебрежительное отношение к себе. Фанаты Юлии Ефременковой дали понять, что таким образом ей вряд ли удастся расположить их к себя. Ведь то, что она пишет, мягко говоря, не соответствует действительности. В публикации много лукавства.
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«Если бы не ваши подписчики, заказов было бы намного меньше. Так что, тут из-за них такая прибыль у вас», «Мы рады за тебя, что ты заработала. Только вот не понятно, кто эти пижамы и костюмы берет», «Юль, вот вы действительно думаете, что подписчики не поймут, что изначально все настроено на продажу курса? Вы, правда, думаете, что мы идиоты?», «У кого-либо есть реальные друзья с выходом на ВБ? Сколько там рисков, огромные штрафы даже за цвет и других проблем. Перестаньте верить рекламе! Каждый день вливают в уши про ВБ. Это же реклама!» - высказались в Сети.