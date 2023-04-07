«Мы все тебя очень ждем»: Наталья Фриске трогательно поздравила сына сестры с первым юбилеем

Сестра исполнительницы Жанны Фриске – Наталья Фриске – обратилась к своему племяннику Платону, с которым не имеет возможности видеться.

Напомним, отец Платона Шепелев против того, чтобы мальчик общался с родственниками покойной матери. Телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает мальчика вместе со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.

«Мой маленький принц, с твоим днем рождения! «Тата» очень любит тебя и никогда не забывает. Вспоминаю, как читала тебе сказки и учила тебя ходить. Тебе сегодня уже 10, ты совсем взрослый, даже не верится, что так быстро время пролетело. Я все же надеюсь, что когда-нибудь тебя смогу поздравлять лично», — заявила Наталья Фриске в своем микроблоге.

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