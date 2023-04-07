«Мы все тебя очень ждем»: Наталья Фриске трогательно поздравила сына сестры с первым юбилеем

Сестра исполнительницы Жанны Фриске – Наталья Фриске – обратилась к своему племяннику Платону, с которым не имеет возможности видеться.
Напомним, отец Платона Шепелев против того, чтобы мальчик общался с родственниками покойной матери. Телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает мальчика вместе со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой.
«Мой маленький принц, с твоим днем рождения! «Тата» очень любит тебя и никогда не забывает. Вспоминаю, как читала тебе сказки и учила тебя ходить. Тебе сегодня уже 10, ты совсем взрослый, даже не верится, что так быстро время пролетело. Я все же надеюсь, что когда-нибудь тебя смогу поздравлять лично», — заявила Наталья Фриске в своем микроблоге.
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«Бабушка с дедушкой очень тоскуют по тебе, и я тоже. А младшая сестренка очень хочет познакомиться со своим старшим братом. Пишу это письмо и надеюсь, что кто-нибудь тебе это даст прочитать. Мы все тебя очень ждем!» — добавила Фриске.
Напомним, ранее Наталья Фриске нарядила подросшую дочку в костюм цвета мандарина и сделала умилительные фото.