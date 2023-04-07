Марина Африкантова рассказала подписчикам о еще одной потере

Марина рассталась с супругом. Но на этом ее потери не закончились. Недавно звезда рассказала в соцсети о том, что у нее пропали часы. Это, конечно, не муж, но все равно обидно. Африкантова предположила, что их мог украсть уборщик.

«Пропали мои часы!! Вот эти, я заметила недели две назад, что их нет… была уверена, что в вещах… Но я перебрала все вещи — их нет. Сперли в отеле… уборщик наверно», — сказала звезда.