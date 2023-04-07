Марина Африкантова рассказала подписчикам о еще одной потере

Звезда телестройки Марина Африкантова переживает не лучший период в своей жизни. В феврале этого года на нее обрушилось известие о том, что у мужа есть женщина на стороне.
Марина Африкантова. Фото: соцсети
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Марина рассталась с супругом. Но на этом ее потери не закончились. Недавно звезда рассказала в соцсети о том, что у нее пропали часы. Это, конечно, не муж, но все равно обидно. Африкантова предположила, что их мог украсть уборщик.
«Пропали мои часы!! Вот эти, я заметила недели две назад, что их нет… была уверена, что в вещах… Но я перебрала все вещи — их нет. Сперли в отеле… уборщик наверно», — сказала звезда.