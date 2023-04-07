Врачи поставили диагноз Иосифу Пригожину: ему стало плохо прямо на съемках

На съемках у соведущего Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» на НТВ подскочило давление, возникла отдышка. Врачи достаточно быстро поставили ему диагноз: ишемическая атака. Медики не стали настаивать на госпитализации 54-летнего продюсера. Его состоянию ничего не угрожают.
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Не так давно муж певицы Валерии перенес коронавирус. Последствия до сих пор дают о себе знать.
«Осталась слабость, кашель, не могу подниматься сам на второй этаж, чувствую себя стариком. Делаю дыхательную гимнастику ежедневно, принимаю лекарства — все, как прописали врачи», — делился Пригожин.
По материалам «СтарХита»