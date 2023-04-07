Панин рассказал о скромной жизни в Испании: актер пока не голодает, но во многом себе отказывает

В последнее время его популярность заметно снизилась, а вместе с ней упали и доходы. Сниматься в кино Алексея больше не приглашают, поэтому теперь он вынужден экономить.

«Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире — не так, как должны жить звезды. Но мы не голодаем», — поделился актер.

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