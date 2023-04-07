Ольга Бузова напросилась на свидание с очень известным музыкантом

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Звезда не оставила мужчине времени на раздумья: отказаться было невозможно.

На церемонии вручения музыкальной премии «Жара», которая состоялась 6 апреля в Crocus City Hall, Ольга Бузова получила не только статуэтку за лучшее шоу, но и неожиданное предложение от Егора Крида.

По стечению обстоятельств Ольга и Егор оказались за одним столиком. Музыкант воспользовался случаем и пригласил Бузову в свой стрим. Но Ольга была настроена более решительно, она ответила, что о стриме можно поговорить после свидания. Крид согласился. Ольга была в восторге и тут же поделилась радостью с подписчиками.

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