Ольга Бузова напросилась на свидание с очень известным музыкантом

На церемонии вручения музыкальной премии «Жара», которая состоялась 6 апреля в Crocus City Hall, Ольга Бузова получила не только статуэтку за лучшее шоу, но и неожиданное предложение от Егора Крида.
По стечению обстоятельств Ольга и Егор оказались за одним столиком. Музыкант воспользовался случаем и пригласил Бузову в свой стрим. Но Ольга была настроена более решительно, она ответила, что о стриме можно поговорить после свидания. Крид согласился. Ольга была в восторге и тут же поделилась радостью с подписчиками.
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