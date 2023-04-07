«Предательство сравнимо с убийством»: Африкантова воет от боли, а Капаклы забавляется с Мусульбес

Марина Африкантова вышла на связь с поклонниками, рассказав, какие чувства ее обуревают из-за предательства мужа. Пока красавица-блондинка воет от сердечной и душевной боли, 24-летний Роман Капаклы забавляется с Татьяной Мусульбес, которая и вбила клин между супругами. Брутальный мачо увез любовницу на курорт, где устраивает ей романтические вечера. А его жена переживает разрыв в одиночестве, скупая обновки в бутиках.
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«Многие принимают мою молчаливость или улыбку за слабость. Некоторые считают просто дурочкой, но никто не знает, что внутри, какое пламя бушует и как оно сильно жжет.
И я хочу сказать всем, что предательство сравнимо с убийством, когда в тебе реально, что-то умирает... Мы можем вырастить новое в себе и опять довериться человеку», — плачется Африкантова.