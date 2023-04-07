Клава Кока в алом бикини обнажила «раздавшиеся» бедра: ножки скрестила, грудь вперед (фото)

Клава Кока обладает не только чистым вокалом, но и сногсшибательной фигурой. Юная звезда отечественной поп-сцены то и дело щеголяет в купальниках, демонстрируя аппетитные формы. Так, певица не смогла скрыть от фанатов «раздавшиеся» бедра, примерив бикини в алом цвете.

«Поправилась?», «Ножки красивые!», «Идеальная малышка», «Бедра широкие! А так и не скажешь» — написали фолловеры.

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