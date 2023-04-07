Рэперу Басте прилетело за «непатриотичное высказывание»: его концерты призывают отменить

Музыкант Василий Вакуленко, наиболее известный как рэпер Баста, рискует остаться без концертов как минимум в Ставрополе. На него поступила жалоба. Местная общественность обратилась в Минкульт РФ с просьбой отменить его выступление, так как он «пренебрежительно» высказался в адрес России.

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Люди припомнили слова Басты, которые он произнес в интервью Насте Ивлеевой еще четыре месяца назад. Рассуждая о происходящем, уехавших и собственной судьбе, он признался, что думал тоже уехать.

«Я размышлял о том, чтобы куда-то поехать. С другой стороны, я не могу никуда поехать, потому что у меня работает большое количество людей, — делился артист и резюмировал: — Поэтому смотрим кино дальше».

Именно такое отношение Басты к стране, которую, по сути, он мог оставить в любой момент, а также его характеристика происходящего как «кино» возмущают активистов. Концерт в Севастополе запланирован на 8 июня, люди намерены добиться его отмены. По данным life.ru, Минкульт уже проводит проверку.