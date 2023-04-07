Валя Карнавал в дырявой юбке засветила интимное: белье не надела, бесстыдство напоказ

Певица, блогер Валя Карнавал не снижает активности в Сети после того, как пропала почти на два месяца. Свое исчезновение она объясняла плохим самочувствием. Но преданные фанаты знают: так просто девушка не пропадает, и у нее явно какой-то тайный проект за кадром.

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Тем не менее сейчас звезда в обойме. Она ежедневно постит контент, среди которого попадаются интересные фотоэкземпляры. Например, в этот раз красотка надела кроп-топ и дырявую юбку, позировала у окна и засветила зону бикини. Дырки на бедре подчеркнули отсутствие нижнего белья у Вали, более того, она оттянула юбку на талии так, будто хочет вовсе снять.