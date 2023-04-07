Обозвавшая россиян долбоящерами Нетребко встала на колени: теперь обслуживает Степана

Оперная певица Анна Нетребко отвернулась от Родины еще в прошлом году, плюнула в свои кубанские корни, обозвала россиян долбоящерами и теперь припеваючи живет в Европе. Поначалу звезда пыталась усидеть на двух стульях, но потерпела фиаско и показала свое истинное лицо. Возможности зарабатывать баснословные деньги в России она лишилась, потеряла некоторые партии и за границей.

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Сейчас звезда живет в Вене, но много путешествует по миру. В Дубае она оказалась в гостях у подруги, и чтобы не скучать, они решили заняться декором. Досталось огромному льву: статую царя зверей Нетребко прозвала Степаном и встала на колени, чтобы украсить ему лапы. Как это было, звезда показала в Сети. «Педикюр для Степана», - подписала свое обслуживание певица.