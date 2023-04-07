Новости шоу-бизнеса: муж Заворотнюк получает по полтора миллиона в день, Ротару тайно ездит в Крым, Лорак привезла нового бойфренда в Россию

Чернышев получает полтора миллиона за день

Петр Чернышев работает на износ, чтобы заработать на лечение жены Анастасии Заворотнюк. Теперь он получает полтора миллиона рублей в день – выступает в спектаклях на льду, и бывает по несколько показов.

Лорак привезла нового мужчину в Россию

Ани Лорак прервала молчание и впервые за последний год дала интервью. Она рассказала про своего нового ухажера. Бойфренд Исаак Виджрак – испанский тренер по йоге, и она впервые привезла его в Россию. Мужчине понравилось.

У Пригожина отнялось пол-лица

Иосифу Пригожину стало плохо на рабочем месте. Он – ведущий на НТВ, и внезапно ему понадобилась помощь «скорой»: отнялось пол-лица, давление поднялось. Напарница продюсера по ток-шоу Лера Кудрявцева считает, что все это из-за нервов.

Ротару тайно ездит в Крым

София Ротару после 2014 года по-прежнему тайно ездит в Крым, где у нее дача. Продать ее она не хочет, так как это знаковое в ее биографии место – здесь прошла ее с мужем Анатолием Евдокименко молодость.

Кассель и Кунаки расстались

Венсан Кассель и Тина Кунаки были в браке пять лет. Вскрылось, что пара развелась. Слухи подтверждаются отсутствием фото в аккаунте актера – он удалил снимки с мулаткой. Что стало причиной разрыва, неизвестно.