Волочкова, подвинься: Севастьянова раскинула ноги так, как балерине и не снилось – только шорты трещат

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова уже 10 лет не занимается спортом профессионально. Карьеру она завершила сразу после Олимпиады-2012. Однако, по-прежнему в форме, и может дать фору любой спортсменке. Или балерине. Например, Анастасии Волочковой, которая продолжает щеголять шпагатами.

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Севастьянова даже на отдыхе находит время для тренировок. Занимается сама, ради поддержания формы. И в этот раз показала, на что способна. Она раскинула ноги так, что шорты, кажется, затрещали на ней: нога взмыла вверх и оказалась далеко за затылком, образовав угол более чем 180 градусов.