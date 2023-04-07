Щечки наела, шевелюру отрастила: Ольга Орлова показала, как подросла ее малютка-дочь – уже 2 месяца крохе!

Певица и телеведущая Ольга Орлова отметила в кругу семьи знаменательное событие. Ее малютке-дочери Анечке исполнилось два месяца. Об этом сообщила сама знаменитость, сфотографировав виновницу торжества в ползунках на кровати.

«А одной девушке сегодня 2 месяца», - похвасталась звездная мама.

Анечка заметно подросла, наела щеки и отрастила шевелюру. Правда, пока непонятно, какого цвета будут ее волосы – младенческий пушок уже начал сменяться постоянным. Мама не стала наряжать дочурку, а предпочла удобные боди с ползунками и «перчатками».