Щечки наела, шевелюру отрастила: Ольга Орлова показала, как подросла ее малютка-дочь – уже 2 месяца крохе!

Певица и телеведущая Ольга Орлова отметила в кругу семьи знаменательное событие. Ее малютке-дочери Анечке исполнилось два месяца. Об этом сообщила сама знаменитость, сфотографировав виновницу торжества в ползунках на кровати.
«А одной девушке сегодня 2 месяца», - похвасталась звездная мама.
Анечка заметно подросла, наела щеки и отрастила шевелюру. Правда, пока непонятно, какого цвета будут ее волосы – младенческий пушок уже начал сменяться постоянным. Мама не стала наряжать дочурку, а предпочла удобные боди с ползунками и «перчатками».
Орлова показала дочку. Фото: соцсети
Напомним, что беременность и роды у Орловой сопровождались жутким хейтом. Звезду травили за то, что якобы она вынашивала не сама, а пристегивала накладной живот – за нее ребенка на свет произвела суррогатная мать. Лишь накануне Ольга продемонстрировала свой видавший виды животик, после чего критики поутихли.