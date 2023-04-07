«Все серьезно: ЗАГС, семья»: Барановская после воссоединения с Аршавиным заговорила о детях

Ведущая Первого канала Юлия Барановская – трижды мама. Старший Артем уже 17-летний юноша, 15-летняя Яна всерьез занимается танцами, младшему Арсению – 10, и он пошел по папиным стопам, в футбол. С отцом наследников, Андреем Аршавиным, телезвезда не общалась долгое время, но на днях воссоединилась на именинах дочки.

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Поклонники, увидев их в ресторане вместе, уже назвали это воссоединением года. Сама Барановская подчеркивает, что сейчас рядом с ней нет мужчины, с которым она бы связала свою жизнь. Но признается, что очень хочет еще ребенка. И когда она соберется замуж, первыми узнают ее любимые дети.

«Когда кто-то появится, представлю его детям только после того, как пойму, что могу уверенно сказать им: «Это мой будущий муж». Просто сама встречаться не умею - мне надо, чтобы сразу все серьезно: ЗАГС, семья, дети», - подчеркнула теледива.

Кстати, с Аршавиным они не были официально женаты. Почти 10 лет пара прожила в гражданском браке, так что желание Барановской сыграть свадьбу вполне понятно.

По материалам сайта deti.mail.ru