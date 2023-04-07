Виды с Бали: Самбурская оголилась ниже пояса, засветив упругие чресла

Актриса Настасья Самбурская продолжила отдыхать, перебравшись из Дубая на Бали. Первым делом она показала виды со своего балкона – море свежей зелени со всех сторон, на сколько хватает взгляда.

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Сама Настасья отдыхает одна и нисколько не скучает. Правда, разве что по вниманию поклонников. Потому что регулярно появляется перед камерой в бикини, нижнем белье, а то и вовсе без него. С утра Самбурская поспешила на балкон, и снимать видео начала еще в постели. Первыми в кадре оказались ее оголенные чресла – распахнув одеялко, красавица продемонстрировала подтянутые загорелые бедра.