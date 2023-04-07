Оскандалившаяся Ани Лорак попыталась оправдаться: когда хочется сидеть на двух стульях

Пытающаяся усидеть на двух стульях Ани Лорак попыталась оправдаться за свою позицию, но вышло не очень убедительно. Звезда, почти год молчавшая о происходящем, сначала провела акустический концерт в поддержку земляков, а теперь вознамерилась вернуться на российскую сцену, чтобы подзаработать. Но один за другим ее выступления в городах страны отменяются. И артистка решилась на интервью, чтобы хоть как-то себя отбелить.

«Я собирала деньги на помощь матерям и детям. Тем, кто остался без дома. Я поддерживала мою семью. У меня братья, мама, папа дочь. Все на моих плечах, я кормилец. Лето провела в медитации, йоге. Отвлекалась от происходящего и работы, а потом пришло время принимать решение», - рассказала Алене Жигаловой на YouTube звезда.

Отследить, куда именно попали деньги звезды, нереально, известно лишь, что счет открыт в соседней стране. Люди в комментариях под интервью по-прежнему настроены негативно в отношении Каролины Куек – так по-настоящему зовут певицу. Сама звезда так до конца и не прояснила, чью сторону занимает, и пытается обходить острые вопросы обтекаемыми общими фразами.