Ани Лорак рассказала о трудностями в воспитании дочки-подростка: «Представить не могла, что так ребенок может меняться»

Также Лорак похвасталась, что познакомила избранника с дочкой. Они даже подружились. Однако певица не стала утаивать, что наследница вошла в переходный возраст и стали возникать трудности. Но артистке помогает Филипп Киркоров, который является крестным папой Софии.

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