Ани Лорак рассказала о трудностями в воспитании дочки-подростка: «Представить не могла, что так ребенок может меняться»

Ани Лорак большую часть жизни выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Певица продолжает строить карьеру и готовит новое шоу. При этом в ее жизни появился новый возлюбленный -– тренер по йоге Исаак Виджрак из Ибицы. Звезда похвасталась в новом интервью, которое дала Алене Жигаловой, что он уже приезжал в Россию.
Также Лорак похвасталась, что познакомила избранника с дочкой. Они даже подружились. Однако певица не стала утаивать, что наследница вошла в переходный возраст и стали возникать трудности. Но артистке помогает Филипп Киркоров, который является крестным папой Софии.
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«Участвует очень активно. Он подсказывает, помогает. Когда у нее были проблемы с обучением, он давал ей такие наставления: "Ты должна взяться! Посмотри на свою маму! Это пример". Соня растет очень творческим человеком. Она такая девочка-актриса. Она так всему впечатляется.
И, конечно, у нас немного проблем по успеваемости, ее надо собрать – оп, на уроки. Нет концентрации, немного летает. Она песни поет, танцует. Она творческий человек, как-будто школа ее заводит в рамки, а творческому человеку рамки не нужны, свобода личности», – поделилась Лорак.
Ани Лорак. Фото: кадр из YouTube-канала.
Также певица рассказала, с чем столкнулась, воспитывая подростка. Она видит некоторые трудности. Однако артистка также разглядела в дочке талант.
«Это сложный период. Я себе представить не могла, что так ребенок может меняться. Гормоны – это настроение. "Мама, все плохо, я ужасная!", то: «Я на высоте, все лучше всех". Она актриса. Мы с ней учим песни, басни. Никак не могу настроить ее на учебу.
Сейчас она мне сказала, что хочет посещать уроки вокала. До этого не было таких предпосылок. Она ходит на актерское мастерство, рисует. Дома стоит инструмент. Я приглашала учителя вокала. Я хотела, чтобы она развивала это, но не сложилось вначале. А сейчас она пошла сама. Она вокально одарена. Я чувствую, что есть талант. Не хватает трудолюбия, мотивации», – пояснила звезда для YouTube-канала.