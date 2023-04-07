«Друзья животных привозят»: Билан похвастался знаниями ветеринара и рассказал о своем любимом коте

Певец Дима Билан вот уже на протяжении многих лет радует поклонников своим творчеством, остается одним из самых узнаваемых медийных лиц и регулярно получает престижные награды за свой труд.

Шестого апреля отгремела музыкальная премия «Жара». Ее посетили многие селебрити: от Клавы Коки до Михаила Шуфутинского, от Сергея Лазарева до исполнителя Jony.

На праздник музыки и настоящих талантов нашей страны прибыл и Билан. В итоге исполнитель получил награду в номинации «Артист поколения». Певец попозировал со статуэткой перед камерами и немного поделился подробностями личной жизни. Так, артист рассказал про своего кота по кличке Соломон. Билану пришлось освоить целый пласт знаний о правильном уходе за питомцем. Теперь артист хвастается, что ему практически удалось стать ветеринаром!