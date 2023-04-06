«Никому ничего не доказываю»: 40-летний Лазарев раскрыл свое истинное отношение к возрасту

Певец и настоящий красавец Сергей Лазарев 1 апреля отметил свое 40-летие. Артист находится в идеальной форме, воспитывает двоих детей и продолжает радовать поклонников своими новыми песнями.

Сегодня исполнитель посетил ежегодную музыкальную премию «Жара». Лазарев находился в хорошем расположении духа и охотно отвечал на вопросы журналистов. Так, его спросили, на сколько лет он себя чувствует и как комфортно ему находиться в статусе 40-летнего.

«Я чувствую себя уверенно. Я в хорошей форме. Мне не надо никому ничего доказывать», — разоткровенничался певец.

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Кроме этого, у артиста поинтересовались не является ли он участником известного телешоу «Маска». В Сети регулярно гуляют слухи о том, что Лазарев может скрываться за одним из экранных образов.