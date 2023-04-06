«Пол-лица онемело»: Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок шоу с Лерой Кудрявцевой

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Не так давно она стала вести шоу «Звезды сошлись» с Иосифом Пригожиным. Они быстро сработались. А 6 апреля блондинка вышла на связь в соцсети. Она рассказала, что муж певицы Валерии почувствовал себя плохо. Ему вызвали карету скорой помощи.
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Медики сразу стали оказывать ему помощь. Лера засняла, как Пригожин лег на диван. Как оказалось, у него поднялось давление.
«Давление поднялось. Пол-лица онемело. Все будет хорошо, Йося! Нервы надо беречь», — написала телеведущая в Сети.
Пока неизвестно, отправился ли продюсер в больницу или его направили домой. Сама Кудрявцева вскоре уже ехала на машине домой.