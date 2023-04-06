«Пол-лица онемело»: Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок шоу с Лерой Кудрявцевой

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Медики сразу стали оказывать ему помощь. Лера засняла, как Пригожин лег на диван. Как оказалось, у него поднялось давление.

«Давление поднялось. Пол-лица онемело. Все будет хорошо, Йося! Нервы надо беречь», — написала телеведущая в Сети.

Пока неизвестно, отправился ли продюсер в больницу или его направили домой. Сама Кудрявцева вскоре уже ехала на машине домой.