«Пол-лица онемело»: Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок шоу с Лерой Кудрявцевой

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

Телеведущая сообщила, что продюсеру пришлось вызвать скорую помощь. Она поделилась кадрами из гримерки.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Не так давно она стала вести шоу «Звезды сошлись» с Иосифом Пригожиным. Они быстро сработались. А 6 апреля блондинка вышла на связь в соцсети. Она рассказала, что муж певицы Валерии почувствовал себя плохо. Ему вызвали карету скорой помощи. 

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Медики сразу стали оказывать ему помощь. Лера засняла, как Пригожин лег на диван. Как оказалось, у него поднялось давление. 

«Давление поднялось. Пол-лица онемело. Все будет хорошо, Йося! Нервы надо беречь», — написала телеведущая в Сети. 

Пока неизвестно, отправился ли продюсер в больницу или его направили домой. Сама Кудрявцева вскоре уже ехала на машине домой. 

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