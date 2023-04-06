Прямо на глазах у Самойловой: похожего на Джигана мужчину заметили в компании неизвестной блондинки на премии «Жара»

Кризис в звездной семье случается уже не первый раз. Так, знаменитости едва не расстались, когда на свет появился четвертый ребенок — сын Давид. Несколько лет назад они все-таки пережили кризис, а этой весной супруги стали жить раздельно. Рэпер пытается вымолить прощения, а вот его длинноногая красотка пока не делает никаких конкретных заявлений.

К слову, на красной дорожке музыкальной премии Самойлова появилась в откровенном наряде. Видимо, таким образом она решила подразнить своего мужа. Красотка облачилась в платье с прозрачной юбкой и белый жакет. Наряд с ошеломительным декольте едва прикрыл ее прелести. Поклонники Оксаны были в восторге.

Ранее Оксана Самойлова довольно пространно рассказывала подписчикам о конфликте между ней и Джиганом. Она добавила, что дети видятся с отцом. А вот она не общается с музыкантом. При этом Оксана не уточняла, что же произошло между ней и Джиганом. Сам артист признавался, что не живет сейчас дома, так как записывает новый музыкальный альбом.

Однако накануне звездную парочку увидели на одной светской тусовке. И после этих кадров фолловеры семьи стали сомневаться в реальности конфликта между супругами.