Шуфутинский появился на премии «Жара» со своей молодой возлюбленной: ее «голый» наряд добавил градуса

Михаил Шуфутинский давно стал известной персоной. Его хит «3 сентября» продолжает из года в год попадать в музыкальные топы. Сам он ведет тихую семейную жизнь. Певец так редко выходит в свет, что появляются слухи, которые он то и дело опровергает. Уже несколько лет артист строит отношения с возлюбленной по имени Светлана.
А 6 апреля в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». На мероприятии собрались десятки известных артистов. В гуще событий побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Шуфутинский покрасовался на красной дорожке в костюме. С ним была его возлюбленная.
Высокая блондинка позировала в дерзком образе в юбкой в пол и жакетом оверсайз, под которым оказался лонгслив с рисунком голого тела.
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Михаил Шуфутинский с возлюбленной. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие восхитились парой. К слову, Шуфутинский не против снова стать отцом. У него есть сын Дэвид, а также Антон, которые родились в его браке с женой Маргаритой, которая умерла в 2015 году. Певец признавался, что делает все, чтобы у него со Светланой тоже появился ребенок.