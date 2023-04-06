Шуфутинский появился на премии «Жара» со своей молодой возлюбленной: ее «голый» наряд добавил градуса

А 6 апреля в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». На мероприятии собрались десятки известных артистов. В гуще событий побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Шуфутинский покрасовался на красной дорожке в костюме. С ним была его возлюбленная.

Высокая блондинка позировала в дерзком образе в юбкой в пол и жакетом оверсайз, под которым оказался лонгслив с рисунком голого тела.

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