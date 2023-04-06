Нюша в прозрачном платье в пол с корсетом блеснула своими «сдобными» бедрами: трусики у всех на виду

Нюша уже много лет выступает на сцене. Недавно она решила перезаписать свой хит «Чудо» с Арашем. Певица активно занимается спортом, чтобы вернуться в форму после родов. И недавно она прилетела в Москву с семьей. Артистка стала появляться на публике в женственных луках. А 6 апреля она пришла на премию «Жара Music Awards», которая состоялась в «Крокусе».
На мероприятии собралось большое количество селебрити. В гуще событий побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Нюша для такого случая выбрала монохромный нежный аутфит. Она вышла к публике в кружевном платье в пол в белом цвете. Полупрозрачный наряд дополнял корсет, который подчеркнул талию. Певица засветила свои бедра и другие прелести.
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Нюша. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие были восхищены тем, как выглядит Нюша. Она смогла похудеть. Напомним, что у артистки растут дочка Серафима-Симба, которой четыре года, а также сын Саффрон. Ему лишь недавно исполнился один год. Звезда старается с ними проводить все свободное время.