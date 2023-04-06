Нюша в прозрачном платье в пол с корсетом блеснула своими «сдобными» бедрами: трусики у всех на виду

На мероприятии собралось большое количество селебрити. В гуще событий побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Нюша для такого случая выбрала монохромный нежный аутфит. Она вышла к публике в кружевном платье в пол в белом цвете. Полупрозрачный наряд дополнял корсет, который подчеркнул талию. Певица засветила свои бедра и другие прелести.

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