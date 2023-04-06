Женщина-пожар: 59-летняя Лолита в мерцающем комбинезоне сверкнула грудью без лифчика на красной дорожке

Лолита Милявская большую часть жизни выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов. Певица давно называет себя женщиной без комплексов. И она продолжает это доказывать в 59 лет. Артистка похудела и теперь носит смелые наряды. Она встречается с молодым возлюбленным и без стеснения говорит о личной жизни.
А 6 апреля Милявская приехала на премию «Жара Music Awards». На мероприятии собрались десятки артистов. В гуще событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Для такого случая певица выбрала комбинезон с пайетками.
Сверкающий наряд с шортиками и шлейфом визуально сделал ее выше. Однако внимание публики было приковано к декольте. Лолита обнажила грудь, отказавшись от лифчика.
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Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие были восхищены смелостью артистки. Она получила много комплиментов. К слову, в этот вечер также смелый лук выбрала Мари Краймрери, которая показала всем трусики и чулочки. А вот Ольга Бузова выбрала сдержанный образ, чем особенно сильно поразила своих поклонников, которые привыкли к ее смелым лукам.
Лолита Милявская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro