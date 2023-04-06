Женщина-пожар: 59-летняя Лолита в мерцающем комбинезоне сверкнула грудью без лифчика на красной дорожке

А 6 апреля Милявская приехала на премию «Жара Music Awards». На мероприятии собрались десятки артистов. В гуще событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Для такого случая певица выбрала комбинезон с пайетками.

Сверкающий наряд с шортиками и шлейфом визуально сделал ее выше. Однако внимание публики было приковано к декольте. Лолита обнажила грудь, отказавшись от лифчика.

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