Мари Краймбрери вызвала оторопь на премии: засветила трусики и чулочки на публике — все ахнули

Мари Краймбрери уже давно стала популярной исполнительницей. Каждая ее песня становится хитом. Примечательно, что она в свои 30 лет не боится экспериментировать с имиджем. Зачатую певица то выбирает романтичные платья, то облачается в джинсы с разрезами. На этот раз звезда появилась на премии «Жара Music Awards».
На красной дорожке отметились многие звезды. Ольга Бузова и Лолита Милявская выбрали черные платья. А вот Мари Краймбрери всех удивила. Она щегольнула на публике в корсете с разорванной юбкой. Певица засветила не только чулочки, но и свои трусики в цветочек. Она без стеснения демонстрировала свои прелести.
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Мари Краймбрери. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
В гуще событий был корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Примечательно, что наряд Мари стал одним из самых смелых. Она перещеголяла даже Ольгу Бузову, которая обычно не стесняется оголяться. В этот вечер в «Крокусе» собрались десятки звезд, которые пришли получать заветные награды.
Мари Краймбрери. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro