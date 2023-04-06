Мари Краймбрери вызвала оторопь на премии: засветила трусики и чулочки на публике — все ахнули

На красной дорожке отметились многие звезды. Ольга Бузова и Лолита Милявская выбрали черные платья. А вот Мари Краймбрери всех удивила. Она щегольнула на публике в корсете с разорванной юбкой. Певица засветила не только чулочки, но и свои трусики в цветочек. Она без стеснения демонстрировала свои прелести.

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