Словно черный лебедь — все прикрыла: Ольга Бузова в бархатном платье в пол щегольнула на премии «Жара»

На красной дорожке блистало много звезд от Оксаны Самойловой до Лолиты Милявской. В центре событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Бузова на этот раз выбрала сдержанный лук. Она позировала в черном платье в пол по фигуре с украшением в виде бутонов роз из ткани. Лаконичный образ дополнили длинные перчатки в тон и сережки. Наряд выгодно подчеркнул ее формы.

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