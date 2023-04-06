Словно черный лебедь — все прикрыла: Ольга Бузова в бархатном платье в пол щегольнула на премии «Жара»

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она ведет передачи, а также дает концерты. В этом году артистка уже ездила на гастроли. Обычно она выбирает яркие луки для выступлений. Ее наряды отличаются тем, что подчеркивают достоинства ее фигуры. А 6 апреля звезда появилась на премии «Жара Music Awards».
На красной дорожке блистало много звезд от Оксаны Самойловой до Лолиты Милявской. В центре событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Бузова на этот раз выбрала сдержанный лук. Она позировала в черном платье в пол по фигуре с украшением в виде бутонов роз из ткани. Лаконичный образ дополнили длинные перчатки в тон и сережки. Наряд выгодно подчеркнул ее формы.
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Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Ольга с радостью пообщалась с прессой. Она ответила на популярные вопросы.
«Я очень смелая. Слежу за собой. Занимаюсь спортом. А сегодня в образе сделала акцент на сережки и перчатки», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, что артистка не стала демонстрировать свое тело. Однако некоторым ее наряд показался слишком вычурным из-за розочек.
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro