«Немножко было страшно и непонятно»: Ани Лорак раскрыла, как закрутился ее роман с тренером по йоге

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Мы познакомились в Греции, но отношения уже развивались в Испании, куда я приехала на тритмент. Это была серия мероприятий: йога, медитация, правильное питание. Для меня была разработана целая программа, в которую я была углублена три дня.

И вот в течении этих трех дней стали разворачиваться события. У меня были индивидуальные занятия. Его зовут Исаак. Он сам с Ибицы. Мы познакомились в Греции и тогда я начала изучать этого человека, потому что он заинтересовал меня своим видением, энергией, мировосприятием.

Он сам очень интересный, глубокий, умный, харизматичный и очень душевный, добрый. Это было первое впечатление. А уже в процессе нашего путешествия я стала раскрывать для себя человека, новые грани. И появились чувства, которые меня в начале пугали. Немножко было страшно и непонятно. Я тот человек, который всегда идет на зов своего сердца», – поделилась звезда.

«Он сегодня моя защита, моя опора, какое-то вдохновение на эту жизнь. Как пережить это сложное непростое время – это любовь», – добавила она в беседе с Аленой для YouTube-канала.