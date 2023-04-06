Григорий Лепс впервые за долгое время вышел в свет: привел повзрослевшую дочку на красную дорожку

Григорий Лепс продолжает давать концерты. В 2021 году он неожиданно развелся с женой Анной Шаплыковой. Артист стал реже появляться на светских раутах. Последние несколько месяцев он находился на гастролях. Однако 6 апреля Лепс приехал на премию «Жара Music Awards». Более того, он появился на красной дорожке не один.
На публике Григорий предстал в костюме винного цвета, белой рубашке с красным галстуком. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в центре событий. Многие на премии отметили, что певец выглядел посвежевшим. Он позировал с одной из старших дочек от второго брака Николь, которой 15 лет. Юная особа облачилась в костюм с жакетом и мини-юбкой.
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Григорий Лепс с дочкой Николь. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
У Лепса поинтересовались, кого он бы назвал «Певицей года». Артист не стал долго думать.
«Гагарину, у нее хорошие вокальные данные», — сказал он.
Также Григорий признался, что у него нет отбоя от работы, а концерты расписаны на два года вперед. А его дочка вела себя скромно и не переставала улыбаться весь вечер. Напомним, что у певца есть дочка Ева и сын Иван от Шаплыковой, а от первого брака — дочка Инга.
Григорий Лепс с дочкой Николь. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro