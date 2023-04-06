Григорий Лепс впервые за долгое время вышел в свет: привел повзрослевшую дочку на красную дорожку

На публике Григорий предстал в костюме винного цвета, белой рубашке с красным галстуком. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в центре событий. Многие на премии отметили, что певец выглядел посвежевшим. Он позировал с одной из старших дочек от второго брака Николь, которой 15 лет. Юная особа облачилась в костюм с жакетом и мини-юбкой.

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