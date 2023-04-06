Виктория Боня поделилась эффективным способом борьбы с сединой

Виктория Боня раскрыла секрет молодости своих волос подписчиками Telegram-канала.

Звезда рассказала, что она регулярно делает массаж головы перед мытьем волос. Массировать нужно сухую кожу, а для лучшего эффекта Боня рекомендовала во время процедуры использовать кокосовое масло. Если кокосового не оказалось под рукой — его можно заменить маслом карите.

«У меня ни одного седого волоска, у моей бабушки также до глубокой старости не было их. Безусловно, определенную роль в раннем поседении волос играет и генетическая предрасположенность, с которой не поборешься. А вот с остальными причинами можно вполне», — сказала Виктория.

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