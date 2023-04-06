«Я была вынуждена уехать»: Ани Лорак объяснила, почему ей пришлось переехать в Россию

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она много лет выступает на сцене и успела завоевать большое количество наград. В свои 44 года артистка продолжает выпускать новые клипы и готовит новое шоу. На этот раз она дала первое интервью за долгое время. Звезда пришла в студию Алены Жигаловой.
Для начала Лорак пояснила, где находилась в прошлом году. Она не давала концерты и не появлялась на публике. По словам певицы, ей было необходимо поддержать родных.
«Я находилась дома. Поддерживала, как могла, свою семью. Так получилась, что я кормилец в этой семье. Папа — там, братья — там, разобраны по частям. Все это собрать, что делать? Куда бежать? Боль. Трясет, не понимаешь, что делать. А потом понимаешь, что сделать. Ты артист», — поделилась артистка.
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Также Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) вспомнила, почему в свое время покинула свою родину. Она призналась, что ее концерты в Одессе и других городах срывали.
«Я не могла продолжать. У меня были срывы концертов. Об этом все знают. Срывали концерты! Это были абсолютно проплаченные, организованные действия. Я со своими призывами любви, счастья и добра просто не удовлетворяла. А я не могу говорить что-то другое, потому что я артист», — сказала Лорак.
«На самом деле так получилось, что я была вынуждена уехать. Здесь я получила поддержку, любовь. Тот же Филипп Киркоров, который мне протянул руку. Я помню поддержку, как настоящего старшего брата, которого я потеряла в Афганистане. Филипп всегда говорил: у тебя все получится, ты все сможешь. И здесь я стала развиваться как артист», — добавила она в беседе с Аленой для YouTube-канала.
Ани Лорак и Алена Жигалова. Фото: кадр из YouTube-канала