Денис Клявер научил маму пользоваться гаджетами

6 апреля отмечает свой день рождения экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Недавно он опубликовал в соцсети свои фотографии с мамой, Ириной Викторовной. На вопрос журналистов — часто ли они с мамой видятся? — Денис ответил: два-три раза в неделю, когда он приезжает в Питер. Артист рассказал, что он научил 73-летнюю маму обращаться с айфоном, за что она ему очень благодарна.

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