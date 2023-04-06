Денис Клявер научил маму пользоваться гаджетами

6 апреля отмечает свой день рождения экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Недавно он опубликовал в соцсети свои фотографии с мамой, Ириной Викторовной. На вопрос журналистов — часто ли они с мамой видятся? — Денис ответил: два-три раза в неделю, когда он приезжает в Питер. Артист рассказал, что он научил 73-летнюю маму обращаться с айфоном, за что она ему очень благодарна.
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«У меня тут был концерт в Санкт-Петербурге, после которого я заезжал к маме. Она сидела с айпадом и что-то пыталась оплатить. Сказала мне: «Сынок, спасибо, что пять лет назад ты засунул мне это в руки». Она у меня вообще консерватор, который говорит: не хочу, не буду! Но при этом постоянно развивается», — приводит слова Клявера издание «МК».