Не стало красивой пары: Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались после пяти лет брака

Для многих это событие стало громом среди ясного неба. Еще год назад пара вместе появлялась на кинофестивалях. Венсан души не чаял в своей избраннице.

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Пока неизвестно, что стало причиной разрыва — супруги и их представители предпочитают не комментировать произошедшее. Однако Венсан удалил из соцсети совместные снимки с Кунак. Также 5 апреля он не поздравил ее с 26-летием.

«Они расстались несколько недель назад. У Тины разбито сердце», — рассказал источник, пишет Daily Mail.

Поклонники не могут поверить в случившееся. Их считали одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе. Напомним, что от брака с Моникой у Касселя есть еще две дочки: старшая Дева, которая сегодня успешно строит карьеру модель, и младшая Леони.