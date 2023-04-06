Гала-ужин в честь музыкальной премии прошел в ресторане с видом на Красную площадь

Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Григорий Лепс, Ольга Серябкина, ЮрКисс и другие звезды стали гостями гала-ужина в ресторане Quadrum, посвященном V церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Сама церемония пройдет 25 апреля на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России. На ней соберутся лучшие исполнители классической музыки из разных стран.

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