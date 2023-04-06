Алена Водонаева разразилась нецензурной бранью в адрес подписчика

Водонаева всегда славилась своими резкими высказываниями как в адрес знакомых, так и посторонних людей. На этот раз под раздачу попал подписчик ее Telegram-канала, которого телезвезда заблокировала за то, что он имел неосторожность указать на ошибку в ее посте. Провинившийся пользователь попросил вернуть ему возможность оставлять комментарии, но Алена жестко отказала.

«*** идут все бестактные и заблудившиеся. Соблюдай субординацию, не переходи границы и держи дистанцию. Всегда. Везде. *** ты токсичный)», — высказалась Водонаева (нецензурные слова были прикрыты звездочками, по количеству символов можно догадаться, как именно выразилась звезда).

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